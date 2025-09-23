Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Ранее мост был перекрыт на фоне ракетной опасности.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении. Кроме того, работу возобновил морской и наземный общественный транспорт.

Там также рассказали, что по состоянию на 08:00 мск со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 325 транспортных средств. Время ожидания около часа.

По информации российского Минобороны, силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 69 украинских беспилотников в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях, а также в Московском регионе и в Крыму.

Ранее мужчина пострадал при атаке беспилотника на авто в Белгородской области.