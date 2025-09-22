Видео: красноярец выпал с 25-го этажа и приземлился на авто

В Красноярске на видео попало, как мужчина упал с 25-го этажа на авто

В Красноярске мужчина упал с 25-го этажа и при падении задел машину. Об этом сообщает сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина падает, задевая припаркованный черный автомобиль. От удара у транспорта открывается багажник.

По информации канала, инцидент произошел после того, как мужчина поссорился со своей возлюбленной. Травмы красноярца оказались несовместимыми с жизнью.

