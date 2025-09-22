На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео с мигрантами, которые затолкали ребенка в авто и избили

В Уфе на видео сняли, как мигранты затолкали ребенка в Lada и избили
true
true
true

В Уфе мигранты силой посадили ребенка в Lada Granta и избили. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«В СНТ Радуга подростки повздорили между собой. Дети <…> специалистов из Таджикистана не вывезли и позвали на помощь своих родителей, которые избили школьников. А одного из детей посадили насильно в машину и нанесли телесные повреждения: у 14-летнего подростка сломан зуб, рука, ссадины и гематомы», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах слышно, как кричат дети и мужчины. Кроме того, на записи также заметно, что на проезжей части стоит черная Lada Granta, в которую, по словам пострадавшего ребенка, его посадили и избили.

По информации канала, в настоящее время пострадавший школьник находится в отделении нейрохирургии. В момент нападения рядом с детьми оказался мужчина, у которого пострадавшие школьники попросили помощи. В результате произошедшего пострадали пять несовершеннолетних и прохожий. Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Татарстане на видео попало, как водитель порезал ножом людей на парковке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами