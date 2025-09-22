Появилось видео с мигрантами, которые затолкали ребенка в авто и избили

В Уфе на видео сняли, как мигранты затолкали ребенка в Lada и избили

В Уфе мигранты силой посадили ребенка в Lada Granta и избили. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«В СНТ Радуга подростки повздорили между собой. Дети <…> специалистов из Таджикистана не вывезли и позвали на помощь своих родителей, которые избили школьников. А одного из детей посадили насильно в машину и нанесли телесные повреждения: у 14-летнего подростка сломан зуб, рука, ссадины и гематомы», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах слышно, как кричат дети и мужчины. Кроме того, на записи также заметно, что на проезжей части стоит черная Lada Granta, в которую, по словам пострадавшего ребенка, его посадили и избили.

По информации канала, в настоящее время пострадавший школьник находится в отделении нейрохирургии. В момент нападения рядом с детьми оказался мужчина, у которого пострадавшие школьники попросили помощи. В результате произошедшего пострадали пять несовершеннолетних и прохожий. Сейчас в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов.

