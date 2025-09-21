На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

УАЗ собрал партию внедорожников «Патриот» с новой коробкой передач

На УАЗе собрали опытную партию внедорожников «Патриот» с новой коробкой передач
true
true
true
close
УАЗ

Ульяновский автозавод начал опытную сборку УАЗ Патриот с новой коробкой передач, сообщает портал «За рулем».

«Прототипы предназначены для испытаний, доводки и настройки электроники. Обновленный силовой агрегат Патриота будет состоять из нынешнего бензинового двигателя ZMZ Pro и новой 6-ступенчатой механической коробки передач взамен прежней 5-ступенчатой», — сообщает портал.

Новая механика разработана китайским производителем JAC, а сборка освоена на Заволжском моторном заводе.

До этого стало известно, что УАЗ продолжит обновлять и выпускать автомобили УАЗ СГР («Буханка»). Там отметили, что семейство этих автомобилей пользуется устойчивым спросом у россиян.

«Наша классическая модель планомерно обновляется на регулярной основе. Менее года назад мы начали оснащать СГР обновленным двигателем. Говорить об окончании жизненного цикла «Буханки» в нынешнем виде пока преждевременно — на данный момент многие клиенты не видят для себя возможности замены этого универсального по своей сути автомобиля», — сообщили в пресс-службе завода.

В августе 2024 года вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр заявил, что «Буханка» опасна и не должна допускаться до общих дорог. По его словам, это хозяйственное транспортное средство, которое должно регистрироваться в технадзоре, как трактор, но никак не должно пересекаться с другими машинами на скоростных трассах.

Ранее в России начались испытания обновленного внедорожника УАЗ «Патриот».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами