УАЗ собрал партию внедорожников «Патриот» с новой коробкой передач

Ульяновский автозавод начал опытную сборку УАЗ Патриот с новой коробкой передач, сообщает портал «За рулем».

«Прототипы предназначены для испытаний, доводки и настройки электроники. Обновленный силовой агрегат Патриота будет состоять из нынешнего бензинового двигателя ZMZ Pro и новой 6-ступенчатой механической коробки передач взамен прежней 5-ступенчатой», — сообщает портал.

Новая механика разработана китайским производителем JAC, а сборка освоена на Заволжском моторном заводе.

До этого стало известно, что УАЗ продолжит обновлять и выпускать автомобили УАЗ СГР («Буханка»). Там отметили, что семейство этих автомобилей пользуется устойчивым спросом у россиян.

«Наша классическая модель планомерно обновляется на регулярной основе. Менее года назад мы начали оснащать СГР обновленным двигателем. Говорить об окончании жизненного цикла «Буханки» в нынешнем виде пока преждевременно — на данный момент многие клиенты не видят для себя возможности замены этого универсального по своей сути автомобиля», — сообщили в пресс-службе завода.

В августе 2024 года вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр заявил, что «Буханка» опасна и не должна допускаться до общих дорог. По его словам, это хозяйственное транспортное средство, которое должно регистрироваться в технадзоре, как трактор, но никак не должно пересекаться с другими машинами на скоростных трассах.

Ранее в России начались испытания обновленного внедорожника УАЗ «Патриот».