Опасные и устаревшие. Почему УАЗ «Буханка» в России стала стоить 2 млн руб. Автоэксперт Хайцеэр: «Буханка» опасна и не должна допускаться до общих дорог

Цена на ульяновские фургончики «Буханка», которые немногим отличаются от тех, что делали еще в 1958 году, сейчас в дилерских центрах УАЗа перешагнула отметку в 2 млн руб. В «Буханках» нет подушек безопасности, курсовой стабилизации. На них жалуются, что они быстро ломаются и выглядят дешево, а моторы с выхлопом «Евро-2» остались на уровне прошлого века. «Газета.Ru» попыталась понять, почему УАЗы стоят так дорого.

Стоимость внедорожников «УАЗ Патриот» у дилеров в России уверенно перешагнула за 2 млн руб. Долгое время внедорожник УАЗ СГР, который в России за характерный вид прозвали «Буханкой», оставался самой бюджетной моделью Ульяновского автозавода. Однако недавно Telegram-канал No Limits опубликовал прайс-лист одного из официальных дилеров УАЗа, который выставил на продажу «Буханку» в версии «Экспедиция» дороже 2 млн руб.

В Ульяновске дилер УАЗа оценил «Патриот» в комплектации Base Икар в 2,3 млн руб. при том, что рекомендованная заводом цена — 1,94 млн руб.

Среди доработок указаны задние брызговики, защитные дуги из нержавейки перед бамперами и порогами, хромированная решетка радиатора, обработка противошумной мастикой и сигнализация с автозапуском.

close 100% УАЗ

Другой автосалон УАЗа уже в Екатеринбурге просит за «Патриот» с мотором экологического класса «Евро-2» 2,6 млн руб., а в Краснодаре автомобиль, снабженный опционным вещевым ящиком в багажном отсеке, предлагается за 2,2 млн руб.

Главный плюс «Буханки»

Весомое достоинство автомобилей УАЗ семейства СГР — их наличие. В отличие от «Патриота», который сейчас пользуется повышенным спросом у силовых ведомств. «Буханку» можно найти и за рекомендованную заводом цену в 1,5 млн руб.

close 100% Егор Варченко (27 апреля 1926 — 7 февраля 2023) — советский инженер, автомобильный конструктор; один из непосредственных разработчиков грузового семейства автомобилей УАЗ-450 (легендарная «буханка»). УАЗ

«Можно оформить все одним днем, прийти к нам и уехать уже на автомобиле. Есть два цвета на выбор — защитный и светло-серый», — предложил менеджер дилерского центра.

Экспедиционную версию «Буханки» с установленными на заводе силовыми бамперами, лебедкой и багажником на крыше он предложил приобрести за 1,9 млн руб.

«Это все равно обойдется дешевле, чем дорабатывать машину самому. Например, силовой бампер на «буханку» трудно найти в продаже», — убеждал продавец.

close 100% УАЗ «Хантер»



Классический внедорожник «Хантер» доступен в единственной версии — с мотором мощностью 112 л.с. класса «Евро-0» и «механикой». Цена – 1,4 млн рублей. УАЗ

Внедорожники УАЗ «Хантер» можно найти у российских дилеров минимум за 1,5 млн руб. в исполнении Classic Fleet. В комплектацию входят откидной задний борт от УАЗ 469 вместо распашной двери, мотор 2.7 на 135 л. с., соответствующий экологическому классу «Евро-0», и обивка кресел из дерматина.

В пресс-службе УАЗа на вопросы «Газеты.Ru» о причинах установки таких высоких цен на автомобили сообщили, что рекомендованные розничные цены (РРЦ), а также стоимость машин в наличии на онлайн-витрине завода значительно ниже дилерских предложений.

«Если посмотреть на представленные на официальном сайте РРЦ, а также обратить внимание на нашу онлайн-витрину, которая позволяет подобрать интересующий автомобиль в ближайшем городе по рекомендованной розничной цене без дилерских наценок и с учетом всех акций и предложений, то можно заметить ощутимые отличия с упомянутым прайсом», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе УАЗа.

На онлайн-витрине официального сайте УАЗа на момент подготовки материала доступны для покупки 180 внедорожников «Патриот» у дилеров по всей России. Стоят они от 1,6 млн руб. до 2,2 млн руб. при покупке за наличный расчет (с учетом заводских опций и дилерского допоборудования).

Не стоят этих денег

Цены на УАЗы выглядят завышенными относительно их потребительских качеств и низкой надежности, но автомобилисты вынуждены их покупать из-за отсутствия альтернативы в сегменте внедорожников, объясняет «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

«Когда человек идет за УАЗом, это означает, что он не может себе позволить какой-то другой внедорожник. Сейчас есть выбор между очень дорогими иностранными внедорожниками, которые по большей части поставляются из недружественных стран, и УАЗом. На мой взгляд УАЗы не соответствуют своей стоимости», — говорит Хайцеэр.

Техника не отвечает современным нормам безопасности, требованиям по управляемости и динамике, добавляет он. Все прототипы нового УАЗа, обещавшие победу над Land Cruiser Prado, так и остались на бумаге, хотя китайский аналог УАЗа от компании BAW прошел эволюционный путь и получил современные агрегаты, напоминает эксперт.

«Если говорить о «Буханке», то этот автомобиль не совместим с настоящим временем и безопасностью.

Он не должен перемещаться по дорогам общего пользования. Это хозяйственное транспортное средство, которое должно регистрироваться в технадзоре, но никак не выезжать на современные дороги», — полагает Хайцеэр.

Вместе с тем, для последующих доработок автомобилей УАЗ завод оформил на них Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Они допускают установку силовых бамперов, багажников и других подобных элементов тюнинга без дополнительного оформления изменений конструкции, указывает он.

Прямых конкурентов в России у УАЗов нет, но продажи этих автомобилей невелики, а качество машин невысокое, соглашается главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Если по таким ценам автомобили УАЗ покупают, то цена их близка к справедливой на данный момент на рынке. Может быть, она должна быть чуть ниже. Все эти машины большие, тяжелые и рамные. Большой автомобиль не может быть дешевым, где бы его ни делали», — говорит Кадаков «Газете.Ru».

Перспектива такова, что дешевых рамных внедорожников, даже российского производства, на рынке не ожидается, но все равно средние зарплаты россиян, которые могли бы захотеть такой автомобиль, выросли не так, как цены на УАЗы, подчеркнул Кадаков.