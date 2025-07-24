В России начались испытания обновленного внедорожника УАЗ «Патриот»

Ульяновский автомобильный завод приступил к тестам обновленного внедорожника УАЗ «Патриот», сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе компании Sollers (владеет УАЗом).

«В настоящее время можем сказать, что новая модификация УАЗ «Патриот» проходит программу всесторонних тестов. Обязательно проинформируем, когда будет четкая дата презентации модели в России», — рассказали в пресс-службе.

О том, что УАЗ работает над модернизированным внедорожником «Патриот», в марте 2025 года рассказал гендиректор предприятия Алексей Спирин. Автомобиль по-прежнему останется полноценным внедорожником, только с современными опциями и больше адаптированный для комфортной эксплуатации.

Кроме того, по данным гендиректора Sollers Николая Соболева, обновленный внедорожник УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель отечественного производства.

Ранее стало известно, когда снимут с производства УАЗ «Буханку».