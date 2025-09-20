Большегруз впечатал в фуру легковой автомобиль на МКАД и попал на видео

На МКАД большегруз раздавил о фуру легковую машину и попал на видео

На МКАД легковой автомобиль оказался зажат между двумя большегрузами после того, как в него сзади врезался тягач с полуприцепом. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

Авария произошла на 2-м километре МКАД 16 августа. На кадрах видно, что грузовик МАЗ с бортовым полуприцепом движется по трассе во втором ряду. Затем он приближается к пробке, возникшей в месте сужения трассы из-за ремонта. Перед тягачом находится седан Volkswagen Polo, перед которым — большегрузная фура.

В результате водитель МАЗа врезался в легковую машину и раздавил ее о стоящий впереди грузовик.

До этого стало известно, что в Тульской области произошло ДТП между легковым автомобилем и автобусом.

Ранее петербурженка заблокировала проезд реанимобилю.