Мужчина избил ногами девочку-самокатчицу в Барнауле и попал на видео

В Барнауле мужчина избил девочку-подростка, наехавшую на самокате на его спутницу
В Барнауле мужчина избил девочку-подростка, наехавшую на самокате на его спутницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул» и публикует видеозапись происшествия.

На кадрах видно, что девочка на самокате проезжала по тротуару и наехала на стоящую женщину. Находившийся рядом мужчина подбежал к самокатчице и ударил ее ногой. Затем, когда самокатчица стала уезжать, он догнал ее и снова ударил ногой.

По факту происшествия начал проверку Следственный комитет, сообщается в Telegram-канале СУ СК РФ по Алтайскому краю.

«По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои)», — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель Audi сбил мать с двумя детьми.

