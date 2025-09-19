На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео с места аварии, парализовавшей МКАД

На МКАД на видео попали большегрузы, затруднившие движение авто
true
true
true

В Москве на МКАД ДТП с большегрузами парализовало движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 60-км МКАД (внеш.)», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что фуры, которые попали в ДТП, стоят на проезжей части. На записи также заметно, что по дороге разбросан груз. Кроме того, на место прибыли правоохранители.

«На внешней стороне 60-го км МКАД (в районе съезда №60В) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

В результате произошедшего движение в районе аварии оказалось затруднено на 7,3 км. В Дептрасе водителям рекомендовали искать пути объезда.

До этого в Москве человек попал под машину после того, как попытался перебежать МКАД. Уличная камера запечатлела инцидент.

Ранее в Красноярске сальто байкера в воздухе попало на видео.

