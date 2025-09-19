В Красноярске сальто байкера в воздухе попало на видео

В Красноярске на видео сняли кульбит байкера в момент ДТП

В Красноярске байкер сделал сальто после столкновения с автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

«Видео момента ДТП на улице Дубровинского с участием мотоциклиста и легкового автомобиля», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в красный автомобиль, который выезжает на встречную полосу движения. От удара байкер подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть. На записи также заметно, как после произошедшего к пострадавшему мужчине подбегают очевидцы.

