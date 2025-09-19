ДТП парализовало МКАД

В Москве на МКАД ДТП затруднило движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 21-го км МКАД произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение в районе автомобильной аварии затруднено на два километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге кроссовер с человеком в салоне перевернулся в момент ДТП.

«Головокружительное утро у водителя кроссовера — машина проезжала перекресток проспекта Художников и Придорожной аллеи, получила легкий удар от белой «Лады» и перевернулась», — говорится в сообщении Telegram-канала «78.Новости».

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения машина с человеком переворачивается на проезжей части, при этом автомобильные детали разлетаются по дороге.

Ранее велосипедист попал в жесткое ДТП на МКАД.