В Приморье на видео попало, как редчайший хищник гулял по проезжей части

Mash: в Приморье водители сняли на видео тигра, занесенного в Красную книгу
true
true
true

В Приморском крае тигр гулял по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Тигра встретили водители возле города в Приморье. Хищник совсем не боялся машин. Краснокнижник спокойно брел по трассе меньше, чем в 20 километрах от Находки — в сторону села Хмыловка. На гул автомобилей и свет фар не обращал внимания», — говорится в сообщении.

Водитель запечатлел животное на видео. На кадрах заметно, как хищник медленно идет по проезжей части, а после уходит в лес.

До этого сообщалось, что в городе Ревда Свердловской области водители массово сбивают свиней. Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль сбивает перебегающую проезжую часть свинью, при этом рядом с местом инцидента находятся дети. На записи также заметно, что после ДТП водитель уезжает, а животное убегает с дороги.

Кроме того, в городе Бердске Новосибирской области водитель выбросил котят в бак.

Ранее в Сочи женщина на иномарке сбила медвежонка.

