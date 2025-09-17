На МКАД перекрыли движение

На МКАД временно перекрыли движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе», — говорится в сообщении.

В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными за рулем, а также выбирать альтернативные маршруты.

До этого сообщалось, что в Казани Kia Rio перевернулась после столкновения с Hyundai Creta.

«Женщина за рулем KIA RIO, предварительно, пыталась проехать перекресток на мигающий зеленый свет и столкнулась с Hyundai Creta. От удара легковушка перевернулась, за медпомощью водительница не обращалась», — говорится в сообщении Telegram-канала «Вечерняя Казань».

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения одна из машин переворачивается. ДТП произошло на Большой Крыловке — Вахитова.

Кроме того, в Санкт-Петербурге легковой автомобиль сбил людей на тротуаре после столкновения с другой машиной.

Ранее в Славянске-на-Кубани Lada на скорости врезалась в магазин и попала на видео.