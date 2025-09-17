В Москве лось испугался автомобиля, и это попало на видео

В Москве на видео сняли, как лось бегал по проезжей части

В Москве лось бегал по дорогам. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком Live».

«Лоси решили устроить пробежку у здания администрации Московской области», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как лось бежит по проезжей части, при этом в один момент он пугается проезжающего автомобиля.

До этого сообщалось, что в городе Ревда Свердловской области водители массово сбивают свиней.

«Свиней в Ревде начали сбивать как кегли. Хотя хозяину еще летом велели убрать их с улиц до 1 сентября», — говорится в сообщении Telegram-канала Ural Mash.

Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как автомобиль сбивает перебегающую проезжую часть свинью, при этом рядом с местом инцидента находятся дети. На записи также заметно, что после ДТП водитель уезжает, а животное убегает с дороги.

Кроме того, в городе Бердске Новосибирской области водитель выбросил котят в бак.

Ранее в Башкирии крупный хищник бегал по дорогам и попал на видео.