На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы 10 самых популярных иномарок из Китая

Автостат назвал 10 самых популярных авто в РФ, которые везут из Китая
true
true
true
close
Автостат

По итогам восьми месяцев ввоз автомобилей с пробегом из Китая в Россию вырос в 4,5 раза, достигнув 38 тыс. штук. Об этом сообщает директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

«Что везут? В первую очередь Toyota. На эту японскую марку китайской сборки приходится более 20% импорта. Лидер - Toyota RAV4 (1932 шт). Также пользуются спросом китайские подержанные Corolla, Harrier, Highlander, Prado, C-HR и другие модели», — говорится в публикации.

На второй строчке разместилась Honda с популярными моделями Breeze, CR-V, Vezel, Civic, XR-V. На третьем месте оказался Volkswagen с моделью Golf в лидерах.

Также в топ-10 попали BMW, Geely, Audi, Hyundai, Changan, Nissan и Kia.

«С ноября, после изменений размера утильсбора, структура импорта скорее всего сильно поменяется. Будем наблюдать», — отметил Целиков.

До этого он сообщал, что в России подорожают абсолютно все автомобили в результате изменения методики расчета утилизационного сбора не по объему двигателя, а по его мощности.

По его словам, автомобили подорожают в разной степени — какие-то модели вырастут в цене настолько сильно, что их не будет смысла завозить в РФ. Другие же машины подорожают символически.

Ранее стало известно, какие машины больше не привезут в Россию из-за утильсбора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами