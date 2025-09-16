Названы 10 самых популярных иномарок из Китая

Автостат назвал 10 самых популярных авто в РФ, которые везут из Китая

По итогам восьми месяцев ввоз автомобилей с пробегом из Китая в Россию вырос в 4,5 раза, достигнув 38 тыс. штук. Об этом сообщает директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

«Что везут? В первую очередь Toyota. На эту японскую марку китайской сборки приходится более 20% импорта. Лидер - Toyota RAV4 (1932 шт). Также пользуются спросом китайские подержанные Corolla, Harrier, Highlander, Prado, C-HR и другие модели», — говорится в публикации.

На второй строчке разместилась Honda с популярными моделями Breeze, CR-V, Vezel, Civic, XR-V. На третьем месте оказался Volkswagen с моделью Golf в лидерах.

Также в топ-10 попали BMW, Geely, Audi, Hyundai, Changan, Nissan и Kia.

«С ноября, после изменений размера утильсбора, структура импорта скорее всего сильно поменяется. Будем наблюдать», — отметил Целиков.

До этого он сообщал, что в России подорожают абсолютно все автомобили в результате изменения методики расчета утилизационного сбора не по объему двигателя, а по его мощности.

По его словам, автомобили подорожают в разной степени — какие-то модели вырастут в цене настолько сильно, что их не будет смысла завозить в РФ. Другие же машины подорожают символически.

Ранее стало известно, какие машины больше не привезут в Россию из-за утильсбора.