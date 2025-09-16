Названы 10 автомобилей, которые сильно подорожают из-за утильсбора

В России подорожают абсолютно все автомобили в результате изменения методики расчета утилизационного сбора не по объему двигателя, а по его мощности. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.

По его словам, автомобили подорожают в разной степени — какие-то модели вырастут в цене настолько сильно, что их не будет смысла завозить в РФ. Другие же машины подорожают символически.

«Если смотреть модельный ряд «свыше 160 л.с», который ввозили «условные физики», то тут «перечень пострадавших» такой (топ-10 по популярности): Geely Monjaro, Toyota RAV4, BMW X3, BMW X5, Hyundai Palisade, BMW 5 серии, Toyota Highlander», — заявил Целиков.

Также в список вошли Kia Sorento, Kia Carnival и Hyundai Santa Fe.

Российские автопроизводители «КамАЗ», ГАЗ и «Соллерс» предложили ужесточить методику расчета утильсбора — вместо объема двигателя учитывать его мощность. Также компании хотят ограничить льготы при ввозе иномарок на физлиц. Цель — перекрыть легальный канал импорта автомобилей в РФ для малообеспеченных и богатых слоев граждан. По оценкам агентства «Автомаркетолог», в результате этой инициативы и без того заоблачные цены на автомобили подскочат на 22—40%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

