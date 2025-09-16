На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США снизили пошлины на импорт автомобилей из Японии

NHK: администрация Трампа снизила пошлины на импорт японских автомобилей до 15%
Depositphotos

Администрация президента США Дональда Трампа снизила пошлины на автомобили из Японии. Об этом сообщает портал NHK.

«Пошлина на автомобили была снижена с 27,5% до 15%», — говорится в сообщении.

Авторы статьи отметили, что это по-прежнему будет тяжким бременем для производителей.

В апреле текущего года США ввели дополнительный 25%-ный тариф на импортные автомобили в целях защиты отечественной промышленности. Это довело совокупную ставку тарифа до 27,5%.

До этого стало известно, что американский лидер в письме к странам — членам НАТО предложил им ввести тарифы в диапазоне 50-100% на товары, импортируемые из Китая. По его словам, данное решение поспособствует прекращению украинского конфликта.

15 сентября официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что власти Китая примут ответные меры, если страны — члены НАТО под давлением Трампа попытаются ввести пошлины из-за закупок нефти из России.

Ранее Трамп высказался о судьбе США в случае отмены пошлин.

