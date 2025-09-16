На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кульбит авто с петербуржцем на парковке попал на видео

В Петербурге на видео попало, как машина с человеком перевернулась на парковке
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

В Санкт-Петербурге автомобиль перевернулся на подземной парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

«На парковке «Европолиса» внедорожник устроил акробатическое шоу: после столкновения с Audi он перевернулся в воздухе и приземлился на крышу», — говорится в сообщении.

Камера, установленная на парковке, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черная машина врезается в белый автомобиль и переворачивается.

По информации канала, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в Приморском крае мотоциклист на скорости врезался в автомобиль. Видеорегистратор запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в иномарку, от удара байкер отлетел в сторону, а автомобильные детали разлетелись по дороге.

Кроме того, в Омске женщина на Honda протаранила восемь автомобилей. Правоохранители составили протокол на нарушительницу и завели уголовное дело, теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мужчину арестовали за вождение в нетрезвом виде розового игрушечного джипа.

