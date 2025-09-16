В Омске на видео попало, как женщина на Honda протаранила восемь машин

В Омске женщина на Honda протаранила восемь автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«28-летняя девушка приятно проводила вечер в компании 26-летнего друга, но посиделки переросли в скандал. Львица схватила ключи от «Хонды» своего львенка и помчалась по двору на 24-й Северной. Далеко не уехала, но по пути зацепила чужие машины», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как легковая машина врезается в несколько припаркованных автомобилей.

По информации канала, правоохранители составили протокол на нарушительницу и завели уголовное дело, теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого стало известно, что в Башкирии водитель скорой помощи вез в больницу тяжелого пациента и получил штраф за превышение скорости. Во время поездки он включил проблесковые маячки и сирену. Мужчина рассказал о произошедшем в соцсетях. По его словам, аббревиатуру скорой помощи и мигалки на автомобиле замазали и обрезали на снимке, ставшим основанием для штрафа.

Ранее мужчину арестовали за вождение в нетрезвом виде розового игрушечного джипа.