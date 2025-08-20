Автоэксперт назвал бесполезным введение ОСАГО для самокатчиков

В Госдуме призвали разработать страховой продукт для владельцев электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) по примеру ОСАГО. Однако автоэксперт, руководитель компании LEM solution Евгений Ладушкин назвал бесполезной эту инициативу, заявив в беседе с 360.ru, что, помимо роста расходов на такой транспорт, ее реализация ни к чему не приведет.

Число ДТП с участием электросамокатов и прочих СИМ в России растет ежегодно, причем зачастую причиной становится тот факт, что к управлению ими допускаются все, даже дети, напомнил Ладушкин. По его мнению, такой популярностью самокаты пользуются как раз благодаря отсутствию ответственности.

«Ведь за нарушение все равно не привлечут к ответственности, так как идентифицировать самокат, который, например, проехал на красный? Ведь у самокатов нет госрегзнака, нет обязательной регистрации, и дорожные камеры не могут его опознать и выписать протокол», — пояснил специалист.

Если решение о добровольном страховании СИМ примут, то это мало что изменит, помимо того, что у согласившихся на это расходы на пользование самокатами вырастут. Уже сегодня пользователи самокатов вполне могут застраховать здоровье и жизнь, однако не делают это как раз в целях экономии, пояснил автоэксперт.

Он подчеркнул, что введение ОСАГО для самокатов без контроля за соблюдением правил дорожного движения статистику по ДТП не улучшит. Важно еще учитывать и тот факт, что зачастую нарушителя на самокате поймать непросто, если только рядом нет сотрудников ГИБДД.

Вместо ОСАГО для СИМ Ладушкин посоветовал рассмотреть возможность введения дополнительной ответственности для компаний, занимающихся кикшерингом. Они, по его мнению, должны ужесточить контроль над допуском к управлению самокатами детей и других лиц, которым это запрещено.

Напомним, с инициативой введения страхового продукта для владельцев электросамокатов и других СИМ накануне глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов обратился к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Инициатива предполагает долгосрочное страхование жизни пользователей и ответственности перед третьими лицами по аналогии с ОСАГО. По данным МВД, в 2024 году аварии с СИМ участились на 43%, 54 человека не выжили. По словам депутата, это решит массу проблем, так как сегодня кикшеринговые сервисы предлагают лишь базовую страховку, а полноценное покрытие ущерба здоровью или имуществу доступно только в дорогих расширенных тарифах.

