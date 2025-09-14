В России рекордно упали продажи новых китайских автомобилей

Продажи новых китайских авто в РФ за 8 месяцев 2025 года упали на 25%

Продажи новых автомобилей китайских марок в России по итогам 8 месяцев 2025 года снизились по сравнению с январем-августом 2024 года на 25%. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на главу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина.

«За 8 месяцев 2024 года в РФ было продано 620 тыс. новых китайских автомобилей, в этом году – 460 тысяч, то есть падение серьезное», — сказал Подщеколдин.

Он также обратил внимание на чрезмерное количество китайских марок, представленных на нашем рынке. Таковых порядка 65-ти. По его словам, достаточно было бы всего 20 игроков.

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

