Появились кадры после жесткого кульбита авто в Подмосковье

В Подмосковье перевернулся автомобиль. Об этом сообщает Telegram- канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, г.о.Подольск. Симферопольское шоссе 45-км», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что белая машина лежит на крыше на проезжей части. На фотографии также заметно, что в момент ДТП автомобильные детали разлетелись по проезжей части. На место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД столкнулись несколько автомобилей. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что одна из машин вылетела с проезжей части на газон. Кроме того, участниками ДТП стали также несколько легковых автомобилей и грузовик. На записи также заметно, что в момент аварии автомобильные детали разлетелись по проезжей части. Инцидент произошел 13 сентября. По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», движение в районе аварии затруднено.

Ранее в Новой Москве ребенок на электросамокате попал под колеса автомобиля.