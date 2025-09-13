Появилось видео с места ДТП, парализовавшего МКАД

На МКАД на видео попали разбитые после ДТП автомобили

В Москве на МКАД столкнулись несколько автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 66-км МКАД», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что одна из машин вылетела с проезжей части на газон. Кроме того, участниками ДТП стали также несколько легковых автомобилей и грузовик. На записи также заметно, что в момент аварии автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

Инцидент произошел 13 сентября. По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», движение в районе аварии затруднено.

«На внешней стороне 65-го км МКАД (в районе съезда №65) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

Кроме того, в Москве на МКАД перевернулся автомобиль.

