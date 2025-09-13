На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ДТП парализовало МКАД

На МКАД авария затруднила движение авто
Александр Вильф/РИА Новости

В Москве на МКАД автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 65-го км МКАД (в районе съезда №65) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение транспорта в районе аварии затруднено. В дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД перевернулся автомобиль. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как на проезжей части лежит перевернутый автомобиль, рядом стоит мотоцикл. По словам автора видео, на дороге лежит мужчина, который в момент ДТП получил травмы. На записи также заметно, что возле пострадавшего собрались очевидцы.

Кроме того, в Новой Москве ребенок на электросамокате попал под колеса автомобиля.

Ранее сибиряк на Hyundai сбил ребенка и скрылся.

