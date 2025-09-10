На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Hyundai планирует выкупить свой бывший завод в Петербурге

Korea Economic TV: Hyundai хочет выкупить свой бывший завод в Петербурге
hmmausa.com

Корейский автомобильный концерн Hyundai может выкупить свой бывший завод в Санкт-Петербурге, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Korea Economic TV.

«Hyundai Motor Group приступила к пересмотру глобальной стратегии в условиях давления американских тарифов и начала проверку зарубежных активов, включая российские. Концерн рассматривает возможность воспользоваться опционом на обратный выкуп завода в Санкт-Петербурге, проданного в конце 2023 года», — говорится в сообщении.

Hyundai ушел с российского рынка весной 2022 года. До этого автоконцерн владел заводом в Санкт-Петербурге.

В середине апреля южнокорейское информагентство Yonhap сообщило со ссылкой на планы автоконцерна Hyundai, что Kia может вернуться на российский рынок уже в 2025 году. В самом Hyundai после этого заявили, что планы были неправильно интерпретированы СМИ.

Позже первый вице-премьер РФ Денис Мантуров опроверг информацию о планах возвращения в Россию бренда Hyundai.

Ранее сообщалось, что Hyundai набирает на работу персонал в городах РФ.

