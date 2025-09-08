«АвтоВАЗ» отзывает почти 9 тысяч Niva для установки систем безопасности

«АвтоВАЗ» отзывает 8,9 тысяч Niva для установки ГЛОНАСС и подушек безопасности

«АвтоВАЗ» отзывает 8,9 тысячи автомобилей Niva Legend для установки блоков управления системой экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС и системой надувных подушек безопасности. Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат машины, проданные в период с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года.

Владельцев автомобилей уведомят письмом или по телефону и пригласят в ближайший дилерский центр. Все работы будут выполнены бесплатно.

Также Росстандарт сообщил, что «АвтоВАЗ» отзывает 14 024 автомобиля Lada Travel в России для установки блока управления системой вызова экстренных служб. Отзыву подлежат машины, реализованные в период с октября 2021 года по ноябрь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению. Работы будут осуществляться бесплатно.

В апреле компания «АвтоВАЗ» объявила об отзыве более 22,7 тыс. автомобилей Lada Vesta и более 24,4 тыс. автомобилей Lada Largus, которые были реализованы в период с октября 2021 года по август 2023 года.

