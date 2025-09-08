На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«АвтоВАЗ» отзывает почти 9 тысяч Niva для установки систем безопасности

«АвтоВАЗ» отзывает 8,9 тысяч Niva для установки ГЛОНАСС и подушек безопасности
true
true
true
close
Lada

«АвтоВАЗ» отзывает 8,9 тысячи автомобилей Niva Legend для установки блоков управления системой экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС и системой надувных подушек безопасности. Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат машины, проданные в период с 31 октября 2021 года по 2 мая 2024 года.

Владельцев автомобилей уведомят письмом или по телефону и пригласят в ближайший дилерский центр. Все работы будут выполнены бесплатно.

Также Росстандарт сообщил, что «АвтоВАЗ» отзывает 14 024 автомобиля Lada Travel в России для установки блока управления системой вызова экстренных служб. Отзыву подлежат машины, реализованные в период с октября 2021 года по ноябрь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению. Работы будут осуществляться бесплатно.

В апреле компания «АвтоВАЗ» объявила об отзыве более 22,7 тыс. автомобилей Lada Vesta и более 24,4 тыс. автомобилей Lada Largus, которые были реализованы в период с октября 2021 года по август 2023 года.

Ранее глава Минпромторга оценил Lada Iskra и Azimut.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами