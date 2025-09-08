В Башкирии водолазы ищут автомобиль, который вылетел в реку и загорелся

Mash: водителя авто, которое на скорости улетело в реку в Башкирии, ищут водолазы

В Бураевском районе Башкирии водолазы ищут автомобиль, упавший в реку на большой скорости. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«37-летний житель Краснохолмского за рулем ВАЗа протаранил опалубку строящегося моста через Быстрый Танып. Авто загорелось и рухнуло в воду», — говорится в сообщении.

По информации канала, в настоящее время на месте произошедшего работают водолазы, которые ищут упавший автомобиль и водителя.

О произошедшем стало известно 7 сентября. По предварительной информации, водитель транспортного средства выжил. Он находится в медицинском учреждении.

