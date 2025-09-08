Видео: мужчины на иномарке напали с топором на москвича

В Москве на видео попало, как мужчины на иномарке напали с топором на водителя

В Москве двое мужчин с топором напали на водителя и похитили его вещи. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Во дворе жилого дома неизвестные на иномарке совершили наезд на припаркованный автомобиль и заблокировали жителя столицы, который выгружал вещи из своей машины. Выйдя из транспортного средства в масках, злоумышленники угрожали мужчине топором», — говорится в сообщении.

Волк отметила, что в момент нападения нарушители распылили в лицо москвичу газовый баллончик и избили. Инцидент запечатлела уличная камера. Из багажника злоумышленники похитили пакеты с телефонами, рюкзак, в котором были документы и деньги. Ущерб составил более 2,5 млн рублей. На месте происшествия правоохранители изъяли топор и предмет, похожий на пистолет.

Также представитель МВД РФ сообщила, что сотрудники задержали подозреваемых на территории вокзала. Все похищенное нарушители передали третьему соучастнику. В результате произошедшего возбуждено уголовное дело, фигуранты находятся под стражей.

Ранее автомобиль с приморцем улетел с обрыва в море.