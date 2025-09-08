Стали известны подробности о теракте в иерусалимском автобусе

Террористы, совершившие нападение на автобус с пассажирами в Иерусалиме, использовали самодельные пистолеты-пулеметы «Карло», сообщает timesofisrael.com.

«Самодельный пистолет-пулемет «Карло» обычно изготавливается на нелегальных токарных станках на Западном берегу реки Иордан. Оружие использовалось в многочисленных палестинских нападениях в прошлом. Оба боевика нейтрализованы на месте происшествия. Их личности пока не установлены», — сообщает портал.

Теракт в Иерусалиме произошел 8 сентября. Это случилось на улице Игаль Ядин. Неизвестные зашли в автобус и начали стрелять по пассажирам. Пострадали как минимум, 16 человек. Четверо получили ранения, несовместимые с жизнью.

На месте работают экстренные службы.

