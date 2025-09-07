Ушаков раскрыл подробности поездки Путина и Моди на Aurus

Совместная поездка с премьером Индии Нарендрой Моди в президентском лимузине Aurus во время визита в КНР была решением президента России Владимира Путина. Об этом помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Это решение нашего президента и согласие его друга — премьер-министра Индии», — сказал Ушаков.
По его словам, на выходе они встретились и договорились, что поедут в одной машине.
В связи с этим пришлось даже изменить четко расписанную повестку встречи в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Непосредственно поездка Путина и Моди к месту проведения двусторонних переговоров в ходе ШОС заняла всего 15 минут, а потом они еще 45 минут общались в автомобиле.
Нарендра Моди назвал встречу с Владимиром Путиным на полях саммита отличной. Он отметил, что в ходе переговоров они обменялись с президентом России мнениями по региональным и глобальным вопросам, включая урегулирование конфликта на Украине.
Ранее Трамп признал потерю влияния над Россией и Индией.