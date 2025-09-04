Стало известно, как езда в пробке вредит автомобилю

Езда на автомобиле по пробкам приводит к быстрому износу двигателя. Об этом в интервью RT заявил автоэксперт Дмитрий Попов.

«Стояние в пробке — это холостой ход автомобиля. Долгий холостой ход вредит. У нас доставка масла к трущимся местам осуществляется работой масляного насоса. Так вот, когда двигатель работает на холостом ходу, у нас минимальное давление масла. В итоге масло с трудом доставляется, плохо продавливается через фильтры и агрегаты становятся менее смазанными. Как следствие — износ двигателя возрастает», — рассказал он.

По его словам, помимо проблем с маслом, пробки могут вести и к перегреваниям мотора.

До этого мастер-приемщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин рассказал «Газете.Ru», что признаками того, что продающийся на рынке автомобиль побывал в воде, являются следы влаги в салоне, окисления на электрических контактах и остатки воды в нише запасного колеса.

Директор компании Vertex Group (производителя бренда Tamashi) Константин Ожогин заявил, что отсутствие герметичности сальника может стать причиной «масложора».

По его словам, следующая причина исчезновения масла из двигателя — несоответствие вязкости жидкости рекомендациям автопроизводителя. Также влияет износ маслосъемных колпачков на клапанах, или выход из строя колец поршней, или выросший диаметр цилиндров в блоке.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября увеличили штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.