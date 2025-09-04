На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как езда в пробке вредит автомобилю

Автоэксперт Попов: при езде в пробке сильно изнашивается двигатель автомобиля
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Езда на автомобиле по пробкам приводит к быстрому износу двигателя. Об этом в интервью RT заявил автоэксперт Дмитрий Попов.

«Стояние в пробке — это холостой ход автомобиля. Долгий холостой ход вредит. У нас доставка масла к трущимся местам осуществляется работой масляного насоса. Так вот, когда двигатель работает на холостом ходу, у нас минимальное давление масла. В итоге масло с трудом доставляется, плохо продавливается через фильтры и агрегаты становятся менее смазанными. Как следствие — износ двигателя возрастает», — рассказал он.

По его словам, помимо проблем с маслом, пробки могут вести и к перегреваниям мотора.

До этого мастер-приемщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин рассказал «Газете.Ru», что признаками того, что продающийся на рынке автомобиль побывал в воде, являются следы влаги в салоне, окисления на электрических контактах и остатки воды в нише запасного колеса.

Директор компании Vertex Group (производителя бренда Tamashi) Константин Ожогин заявил, что отсутствие герметичности сальника может стать причиной «масложора».

По его словам, следующая причина исчезновения масла из двигателя — несоответствие вязкости жидкости рекомендациям автопроизводителя. Также влияет износ маслосъемных колпачков на клапанах, или выход из строя колец поршней, или выросший диаметр цилиндров в блоке.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября увеличили штрафы за непропуск автомобилей с мигалками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами