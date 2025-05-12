Россиянам назвали пять причин масложора и способы борьбы с ним

Автоэксперт Ожогин назвал пять причин масложора и способы борьбы с ним

Отсутствие герметичности сальника может стать причиной «масложора». Об этом «Российской газете» рассказал директор компании Vertex Group (производителя бренда Tamashi) Константин Ожогин.

«Первая причина «масложора» — отсутствие герметичности сальников, прокладок и т.д. Проблема решается не очень дорого — заменой этих элементов. Конечно, цена зависит от марки», — сообщил эксперт.

По его словам, следующая причина исчезновения масла из двигателя — несоответствие вязкости жидкости рекомендациям автопроизводителя. Также влияет износ маслосъемных колпачков на клапанах, или выход из строя колец поршней, или выросший диаметр цилиндров в блоке.

Ожогин отметил, что неверная регулировка клапанного механизма также может стать причиной «масложора», при этом стоимость ремонта в таком случае всегда разная. Помимо этого, эксперт уточнил, что на исчезновение масла влияет долгая работа мотора на холостых оборотах.

По словам специалиста, запах, дым при открытии горловины клапанной крышки головки блока являются показателями, что двигатель начал «есть» масло.

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