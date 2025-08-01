Россиянам рассказали, как распознать машину-утопленника

Признаками того, что продающийся на рынке автомобиль побывал в воде, являются следы влаги в салоне, окисления на электрических контактах и остатки воды в нише запасного колеса. Об этом «Газете.Ru» рассказал мастер-приемщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин.

«Во-первых, при осмотре должны насторожить следы влаги под ковриками, при этом надо заглянуть под каждый, чтобы убедиться в своих подозрениях. Во-вторых, вытащить из ниши в багажнике запаску, если там есть вода, есть вероятность, что машина — утопленник. Также нужно проверить контакты, предохранители и реле на налет от окисления. Запотевшие фары и фонари — тоже признак побывавшей в воде машины», — сказал эксперт.

Если речь идет о задне- или полноприводных автомобилях, то можно попробовать слить из моста немного масла. Если вместо технической жидкости польется эмульсия, это значит, что машина находилась какое-то время в воде, добавил он.

«Самая большая опасность — когда в салоне вместе с водой оказывается большое количество песка. Он оседает под коврами, его не видно и во время движения машины он работает как абразив, стирая лакокрасочное покрытие. Затем появляется коррозия и сквозные дыры в кузове», — отметил Шабунин.

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