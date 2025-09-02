Появилось видео с места ДТП, парализовавшего МКАД

На МКАД на видео сняли автомобиль после мощного кульбита

В Москве на МКАД автомобиль перевернулся и затруднил движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«46 км МКАД», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия массового столкновения. На кадрах видно, что на проезжей части лежит автомобиль, который после столкновения перевернулся и приземлился на крышу. Недалеко также стоит разбитая машина, у нее оторван капот. На месте ДТП собрались водители и очевидцы. На записи также заметно, что машины получили серьезные повреждения, кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

«На внутренней стороне 46 км МКАД (перед съездом №46) произошло ДТП с участием трех автомобилей с последующим опрокидыванием одного из них. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге мотоциклист врезался в проезжающий фургон.

Ранее байкер разбился в центре Москвы и попал на видео.