«КАМАЗ» сокращает производство и рабочую неделю из-за кризиса на рынке

ПАО «КАМАЗ» объявило о введении сокращенной рабочей недели из-за кризиса на рынке грузовиков в России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

По итогам полугодия рынок грузовиков сократился почти на 60%. В «КАМАЗе» продажи уменьшились на 30%.

Причинами там назвали недальновидную политику импортеров иностранной техники и денежно-кредитную политику Банка России.

В этой ситуации ожидать роста продаж выпущенной в 2025 году техники не приходится, отметили в компании. На фоне этого российские производители грузовой техники вынуждены предпринимать меры по сокращению производства, чтобы сохранить финансовую устойчивость и не прибегать к сокращению персонала, в том числе за счет четырехдневной рабочей недели.

«... Отсутствие перспектив роста рынка и давление остатков техники импортеров заставляют нас проявить ответственность и принять непопулярные, но необходимые меры по сокращению производства и объявить о введении сокращенной на один день рабочей недели с 1 августа», — сказано в заявлении.

Данное решение коснется только тех подразделений, у которых нет полной загрузки, подчеркнули в компании.

Накануне Горьковский автомобильный завод объявил, что будет работать в режиме четырехдневной рабочей недели в связи с падением рынка коммерческого транспорта.

Ранее сообщалось, что в Москве завершается подготовка к выпуску российского автомобиля «Атом».