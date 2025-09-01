В пробке у Крымского моста застряли свыше 700 автомобилей

У Крымского моста образовалась огромная пробка из свыше 700 автомобилей. Информация об этом появились в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 712 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в публикации.

При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. Пробка со стороны Тамани же растет с самого утра.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

