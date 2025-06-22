В багаже туристки на Крымском мосту нашли череп мужа

Mash: в багаже туристки на Крымском мосту обнаружили череп ее мужа

На Крымском мосту в багаже туристки нашли череп мужа, который она везла с собой в отпуск. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Жительница Калининграда договорилась обо всем с супругом еще при жизни. Когда ненаглядный умер, отправилась путешествовать со скелетом — как и положено», — говорится в сообщении.

По информации канала, у женщины были с собой сопроводительные документы, подтверждающие правомерность ее действий.

До этого сообщалось, что на Кубани Hyundai Solaris врезался в стадо баранов. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как бараны выбегают на проезжую часть, где попадают под проезжающую иномарку. После удара несколько животных подлетают и приземляются на проезжую часть.

Кроме того, в Петрозаводске пожилой велосипедист подлетел от удара об автомобиль. На опубликованных в сети кадрах видно, как от удара мужчина подлетает вверх.

Ранее в Москве собака застряла в автомобиле и попала на видео.