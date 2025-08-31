Экс-адвокат Трампа попал в ДТП

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани был госпитализирован после ДТП в штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщил глава его охраны Майкл Рагуса в социальной сети X.

«Машина Джулиани получила удар сзади на шоссе на большой скорости. Он был доставлен в ближайший травмпункт, где у него диагностировали повреждение грудных позвонков, несколько порезов и ушибов, а также повреждения левой руки и нижней части ноги», — написал глава охраны.

Рагуса добавил, что 81-летний Джулиани после произошедшего «находится в хорошем настроении». По его словам, экс-адвокат Трампа идет на поправку.

