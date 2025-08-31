На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-адвокат Трампа попал в ДТП

Экс-адвоката Трампа Джулиани госпитализировали после ДТП в Нью-Гэмпшире
Depositphotos

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани был госпитализирован после ДТП в штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщил глава его охраны Майкл Рагуса в социальной сети X.

«Машина Джулиани получила удар сзади на шоссе на большой скорости. Он был доставлен в ближайший травмпункт, где у него диагностировали повреждение грудных позвонков, несколько порезов и ушибов, а также повреждения левой руки и нижней части ноги», — написал глава охраны.

Рагуса добавил, что 81-летний Джулиани после произошедшего «находится в хорошем настроении». По его словам, экс-адвокат Трампа идет на поправку.

18 августа племянница французского политика Марин Ле Пен и лидер «Партии самобытности и свобод» Марион Марешаль попала в ДТП в Италии. По информации телеканала BFMTV, случилось лобовое столкновение. Политика госпитализировали. Супруг Марешаль Винченцо Софо отметил, что им удалось избежать серьезных ранений.

Ранее у автомобиля Вучича на ходу отвалилось колесо.

