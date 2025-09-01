В России обновлен список противопоказаний к вождению автомобиля

С 1 сентября в России вступил в силу обновленный список болезней, с которыми нельзя управлять автомобилем. Соответствующее постановление правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

В перечень включены психические расстройства и аномалии цветового зрения, в частности, общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера, а также неполная цветовая слепота, искаженное восприятие красного и зеленого цвета. Полный перечень медицинских противопоказаний состоит из 11 пунктов.

21 августа сообщалось, что с марта 2027 года Госавтоинспекция (ГАИ) получит доступ к медицинским данным, которые подтверждают наличие заболеваний, запрещающих управлять автомобилем. Это позволит временно лишать автомобилистов прав после визита к врачу.

31 июля Минздрав РФ опроверг скорый перевод справок для водителей в электронный формат.

Ранее в РФ прекратили автоматически продлевать водительские удостоверения граждан.