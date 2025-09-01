На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России обновлен список противопоказаний к вождению автомобиля

В России расширен список медицинских запретов на управление автомобилем
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

С 1 сентября в России вступил в силу обновленный список болезней, с которыми нельзя управлять автомобилем. Соответствующее постановление правительства размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

В перечень включены психические расстройства и аномалии цветового зрения, в частности, общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера, а также неполная цветовая слепота, искаженное восприятие красного и зеленого цвета. Полный перечень медицинских противопоказаний состоит из 11 пунктов.

21 августа сообщалось, что с марта 2027 года Госавтоинспекция (ГАИ) получит доступ к медицинским данным, которые подтверждают наличие заболеваний, запрещающих управлять автомобилем. Это позволит временно лишать автомобилистов прав после визита к врачу.

31 июля Минздрав РФ опроверг скорый перевод справок для водителей в электронный формат.

Ранее в РФ прекратили автоматически продлевать водительские удостоверения граждан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами