На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ГАИ начнет отбирать права у водителей после визита к врачу

ГАИ получит доступ к медкартам водителей и сможет забирать права
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

С марта 2027 года Госавтоинспекция (ГАИ) получит доступ к медицинским данным, которые подтверждают наличие заболеваний, запрещающих управлять автомобилем. Это позволит временно лишать автомобилистов прав после визита к врачу, пишет РИА Новости.

Отмечается, что согласно поправкам в Федеральные законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных», временно аннулировать водительские удостоверения можно после установки диагноза не только на внеочередном посещении врача, но и после обычного посещения специалиста. Информация о заболеваниях водителя будет поступать в ГАИ через единую базу Минздрава. Для прохождения лечения и подтверждения восстановления здоровья отводится месяц, после чего документ возвращается автомобилисту.

Сейчас водители проходят медицинскую комиссию раз в 10 лет, либо перед получением прав впервые.

С 1 сентября в России вступает в силу обновленный перечень заболеваний, при которых управление автомобилем запрещено. В обновленный перечень вошли расстройства психологического развития, включая аутизм, синдромы Ретта и Аспергера. Также в список добавлены заболевания органов зрения — частичная цветовая слепота и искаженное восприятие красного и зеленого цветов. Полный перечень медицинских противопоказаний состоит из 11 пунктов.

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября увеличится госпошлина за получение водительских прав.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами