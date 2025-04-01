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Водительские права в России прекратили продлевать автоматически

В России с 1 апреля перестало действовать автоматическое продление прав
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Максим Блинов/РИА Новости

Россияне, права которых истекли в 2022 году и были автоматически продлены, должны с 1 апреля заменить свои водительские удостоверения, передает ТАСС.

Как уточняется, для этого водителям нужно будет заплатить пошлину, пройти медкомиссию и получить в ГАИ новый документ. Если автолюбители этого не сделают и их остановят сотрудники ДПС, им придется заплатить штраф в размере до 15 тыс. руб., а от управления машиной их отстранят до восстановления прав.

Автоэксперт Дмитрий Попов объяснял, что те, у кого водительские права истекают в 2025 году, могут поменять их через три года. По словам специалиста, руководствоваться при этом следует постановлением правительства №353. В 2022 году оно ввело особый режим продления действия водительских удостоверений для снижения нагрузки на административные органы во время пандемии. В приложении 14 к документу в ст. 12 ч. 5 на три года продлевается срок тех прав, которые прекращают действовать в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.

В январе в МВД РФ напоминали о том, что у некоторых проживающих на территории РФ иностранцев права тоже станут недействительными с 1 апреля. Ограничения коснутся тех, кто к этой дате достигнет года с момента получения российского гражданства, вида на жительство или разрешения на временное проживание.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о шести важных изменениях, которые ждут водителей в России в апреле.

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