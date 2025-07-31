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Минздрав РФ опроверг скорый перевод справок для водителей в электронный формат

Минздрав РФ: справки для водителей не переведут в электронный формат с 1 августа
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Depositphotos

Порядок организации медицинского освидетельствования водителей и форма медицинского заключения с 1 августа 2025 года меняться не будут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

Специалист прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что с 1 августа текущего года водители начнут получать медицинские справки формы 003/ву в электронном формате. Как писали журналисты, прошедшим медицинскую комиссию людям якобы будут предоставлять только QR-код и номер справки.

«Никаких изменений в процесс медосвидетельствования или форму справки с 1 августа внесено не будет», — сказал Кузнецов.

Он подчеркнул, что порядок организации медицинского освидетельствования изменится только с 1 марта 2027 года. Тогда же водителям начнут выдавать электронные справки.

По словам помощника министра, к этому времени власти примут все необходимые подзаконные акты и представят их подробные разъяснения.

В мае комитет Государственной думы РФ по транспорту доработал законопроект правительства, который в случае принятия позволит автоматически аннулировать водительские удостоверения граждан, у которых на любом приеме у врача будут выявлены противопоказания к вождению. В 2022 году депутаты приняли законопроект в первом чтении. Сейчас его обсуждение продолжается. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РФ прекратили автоматически продлевать водительские удостоверения граждан.

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