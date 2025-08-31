На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Могильный крест установили на разбитой дороге жители Башкирии

В Башкирии на разбитой проезжей части дороги поставили надгробный крест
Telegram-канал «Mash Batash»

В Башкирии на проезжей части дороги, находящейся в разбитом состоянии, неизвестные установили надгробный крест. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Жители Башкирии поставили крест на дороге между деревнями Чекмагушевского и Дюртюлинского районов. Символичный дисс рядом с Семилеткой и Верхнеаташево засняли местные жители», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что крест воткнут в одну из выбоин на проезжей части. Водителям автомобилей приходится его объезжать. На проезжей части в районе установки креста множество неровностей. О целях его установки не сообщается. Глава Семилетовского сельсовета пообещал выехать на место происшествия и разобраться в ситуации, утверждает Mash Batash.

Также стало известно, что в Татарстане 15-летний подросток получил ранение после того, как машину, в которой он ехал, обстреляли сотрудники ДПС.

Ранее стало известно, какие нововведения ожидают российских автомобилистов с 1 сентября.

