Могильный крест установили на разбитой дороге жители Башкирии

В Башкирии на проезжей части дороги, находящейся в разбитом состоянии, неизвестные установили надгробный крест. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Жители Башкирии поставили крест на дороге между деревнями Чекмагушевского и Дюртюлинского районов. Символичный дисс рядом с Семилеткой и Верхнеаташево засняли местные жители», — отмечается в публикации.

На кадрах видно, что крест воткнут в одну из выбоин на проезжей части. Водителям автомобилей приходится его объезжать. На проезжей части в районе установки креста множество неровностей. О целях его установки не сообщается. Глава Семилетовского сельсовета пообещал выехать на место происшествия и разобраться в ситуации, утверждает Mash Batash.

