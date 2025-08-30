У Крымского моста начала расти очередь из автомобилей

Число автомобилей в очереди на подходе к Крымскому мосту выросло до 560. Информация об этом появились в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту. При этом по состоянию на 12:00 затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не было.

«16:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 560 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — сообщает канал.

В сезон отпусков россияне-автомобилисты рассчитывают отправиться на отдых в Крым и Сочи. Среди минусов поездки на автомобиле — продолжительный путь с промежуточной ночевкой, плохие дороги и огромные пробки. «Газета.Ru» изучила все нюансы и рассказывает, как без головной боли и под угрозой БПЛА преодолеть дорогу до моря.

До этого на Крымском мосту в багаже туристки нашли череп мужа, который она везла с собой в отпуск.

Выяснилось, что жительница Калининграда договорилась обо всем с супругом еще при жизни. После его кончины она отправилась путешествовать со скелетом.

Ранее в России для пассажиров общественного транспорта предложили ввести новый штраф.