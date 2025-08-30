Назван самый неликвидный кроссовер с пробегом в России

Автоэксперт Целиков: BMW X5 стал самым неликвидным кроссовером с пробегом в России

В России среди популярных кроссоверов с пробегом самым неликвидным оказался BMW X5. Об этом в своем Telegram-канале заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. За основу для расчетов эксперт взял цены перед снятием объявления с продажи на трех ведущих классифайдах.

«Аутсайдер с заметным отставанием от всех BMW X5 с условной остаточной стоимостью 24%. Сейчас автомобиль 2022 года выпуска продается в среднем за 9,2 млн рублей. Купить эту модель 2012 года выпуска можно в среднем за 2,2 млн. Потеря 7 млн рублей за 10 лет впечатляет», — сообщил эксперт.

По словам Целикова, содержать 10-15-летние BMW X5 в этом возрасте очень дорого, поэтому россияне часто меняют их на новые.

До этого Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы 5 самых дешевых китайских автомобилей в России.