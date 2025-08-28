Названы 15 премиальных автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП в России

«Ингосстрах» перечислил 15 премиальных авто, которые чаще всего попадают в ДТП

Эксперты компании «Ингосстрах» подготовили рейтинг самых аварийных дорогих марок транспортных средств. Документ есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Так, самыми многократными участниками ДТП по ОСАГО в этом году стали автомобили бренда Mercedes-Benz благодаря популярности моделей E-класса, C-класса, GLC и GLE. На втором месте по аварийности - BMW, чаще всего в ДТП попадали 5 Series, 3 Series, а также X3 и X6. За ними следует Audi. Лидерами по участию в авариях стали седаны A6, A4 и кроссоверы Q5 и Q3. Замыкают топ 5 Lexus (RX и NX) и Land Rover.

До этого «Ингосстрах» сообщил, что в 2024 году владельцы автомобилей марки Kia чаще всего обращались за компенсацией по ОСАГО в связи с ДТП в Москве.

Согласно статистике ДТП по заявлениям клиентов по ОСАГО, чаще всего за возмещением обращались владельцы марок Kia, Hyundai, Volkswagen, Toyota и Mercedes-Benz. Кроме того, по данным аналитики, мужчины чаще женщин попадали в ДТП.

Также попавшим в аварию водителям рекомендовали воздержаться от употребления алкоголя, даже в том случае, если он является единственным участником ДТП.

Ранее сообщалось, что в России водителей будут информировать об окончании срока действия ОСАГО.