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Россиянам рассказали, какие марки автомобилей чаще всего попадали в аварии в 2024 году

«Ингосстрах»: автомобили марки Kia наиболее часто попадают в ДТП
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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В 2024 году владельцы автомобилей марки Kia чаще всего обращались за компенсацией по СОАГО в связи с ДТП в Москве. Об этом сообщает страховая компании «Ингосстрах».

Сообщается, что на основе поступивших заявлений о ДТП страховая компания «Ингосстрах» составила рейтинг наиболее аварийных улиц Москвы, среди которых — Варшавское шоссе, Ленинградское шоссе, Дмитровское шоссе, Ленинский и Ленинградский проспект.

Согласно статистике ДТП по заявлениям клиентов по ОСАГО, чаще всего за возмещением обращались владельцы марок Kia, Hyundai, Volkswagen, Toyota и Mercedes-Benz.

Кроме того, по данным аналитики, мужчины чаще женщин попадали в ДТП.

До этого сообщалось, что россиянам придется на 505 лет отказаться от такси, чтобы купить автомобиль Lamborghini.

Аналитики посчитали, что такси обходится жителям столицы в 122,4 тыс. рублей в год, поэтому если они откажусь от поездок и начнут откладывать эти деньги, то смогут купить Lamborghini через 505 лет.

Ранее рассказали, какие неприятности подстерегают водителей.

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