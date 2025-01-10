В России водителей будут информировать об окончании срока действия ОСАГО

В ГД внесут проект об информировании водителей об истечении срока действия ОСАГО

В России 10 января в Госдуму внесут законопроект, обязывающий страховщиков уведомлять водителей об истечении срока действия ОСАГО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В пояснительной записке говорится, что законопроект предполагает введение для страховщика обязанности информировать страхователя заранее о скором истечении срока действия договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Уведомлять водителей нужно будет не ранее чем за 20 календарных дней и не позднее чем за 10 календарных дней до дня окончания срока действия договора.

До этого сообщалось, что попавшим в аварию водителям рекомендовали воздержаться от употребления алкоголя, даже в том случае, если он является единственным участником ДТП.

В Верховном суде рассмотрели жалобу жителя Карелии, который подал апелляцию на решение нижестоящих судов о лишении его права управления транспортом на 1,5 года со штрафом в 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что продажи автомобилей в России могут снизиться в 2025 году.