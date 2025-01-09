Верховный суд запретил водителям употреблять алкоголь сразу после участия в ДТП

Попавшим в аварию водителям рекомендовали воздержаться от употребления алкоголя, даже в том случае, если он является единственным участником ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда (ВС) РФ, передает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

В Верховном суде рассмотрели жалобу жителя Карелии, который подал апелляцию на решение нижестоящих судов о лишении его права управления транспортом на 1,5 года со штрафом в 30 тыс. рублей.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина за рулем автомобиля вылетел в кювет, в результате чего кузов автомобиля был сильно поврежден. Он связался с владельцем машины, который не предъявил ему никаких претензий из-за инцидента, после чего выпил спиртное.

В ВС заявили, что мужчина был обязан оформить аварию согласно с правилами обязательного страхования гражданской ответственности, однако соответствующие документы в материалах дела отсутствовали.

До этого управляющий партнер «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова заявила, что в России водителям за езду в состоянии алкогольного опьянения грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф размером 30 тыс. рублей.

Ранее водителям рассказали, как сэкономить на обслуживании своего автомобиля.