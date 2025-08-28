Ввоз машин из Японии и Южной Кореи на Дальнем Востоке вырос в 1,5 раза

На Дальнем Востоке в 1,5 раза вырос импорт подержанных автомобилей из Японии и Южной Кореи из-за ожиданий покупателей возможного ужесточения правил ввоза машин. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным пресс-службы владивостокской таможни, в июле через город в Россию было ввезено 31,1 тыс автомобилей для личного пользования, что что почти в 1,5 раза больше прошлогоднего показателя. Всего за семь месяцев через таможню было оформлено 172 тысячи автомобилей для физлиц, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2024 года, добавили в таможне.

По данным гендиректора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, сегодня в структуре импорта подержанных машин 52% занимают праворульные модели. Эксперт отметил, что практически весь ввоз идет напрямую из Японии, а возраст автомобилей имеет огромный разброс.

По словам партнера агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, праворульные японские модели на вторичном рынке являются наиболее интересным и выгодным предложением. Из-за спроса на них наблюдается прирост импорта, считает эксперт.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков добавил, что дополнительным стимулом для увеличения импорта подержанных машин могли стать ожидания введения новых запретов и ограничений на ввоз автомобилей физлицами.

2 июля глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что коммерческий утильсбор надо распространить на автомобили с моторами от 160 л.с., которые физлица завозят для себя из-за границы. Он отметил, что это планируется сделать уже в ближайшее время.

Ранее в России резко вырос импорт подержанных автомобилей из Китая.